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Вирішили питання напряму. Резніков розповів, як Україна владнала конфлікт зі Starlink

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П'ятниця 21 жовтня 2022 10:28
Вирішили питання напряму. Резніков розповів, як Україна владнала конфлікт зі Starlink Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна більше не повинна мати проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв'язку Starlink. Наразі маємо щонайменше три джерела для його фінансування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Київ вийшов на прямий зв'язок з Ілоном Маском, аби знайти вихід щодо ситуації яка раніше виникла з оплатою терміналів. Останні ж, відіграють важливу роль на полі бою для наших героїв.

Резніков відзначив, що контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", - заявив міністр.

Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:

  • Пентагон;
  • Європа;
  • приватні донори.

"Незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця компанія SpaceX попередила Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв’язку для України. Однак вже пізніше Маск заявив, що все ж продовжить фінансувати сервіс.

Також питання оплати послуг Starlink обговорювалось й у Європейському союзі.

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