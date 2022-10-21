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Решили вопрос напрямую. Резников рассказал, как Украина уладила конфликт со Starlink

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Пятница 21 октября 2022 10:28
Решили вопрос напрямую. Резников рассказал, как Украина уладила конфликт со Starlink Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина больше не должна иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев вышел на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая ранее возникла с оплатой терминалов. Последние же, играют важную роль на поле боя для наших героев.

Резников отметил, что контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.

В то же время, если вопрос денег будет вновь подниматься, как пояснил Резников, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно:

  • Пентагон;
  • Европа;
  • частные доноры.

"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска", - подчеркнул министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагона о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис.

Также вопрос оплаты услуг Starlink обсуждался и в Европейском союзе.

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Соединенные Штаты Америки SpaceX Илон Маск Алексей Резников
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