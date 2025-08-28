Вирішальна битва "Шахтаря" з "Серветтом": чи вийдуть "гірники" у груповий етап Ліги конференцій?

Перша гра завершилася внічию

21 серпня "гірники" приймали "Серветт" у номінально домашньому матчі, який несподівано завершився внічию - 1:1. Швейцарці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині завдяки голу Фомби, а донеччани зуміли відігратися лише після перерви – голом відзначився захисник Валерій Бондар.

Цей результат перервав переможну серію "Шахтаря" у зустрічах із "Серветтом". У сезоні-1983/84 український клуб двічі переміг суперника – 1:0 та 2:1.

Історія протистоянь із клубами Швейцарії

"Шахтар" має багатшу статистику проти команд зі Швейцарії. "Гірники" здобули три перемоги та один раз зіграли внічию проти "Базеля".

Двічі перемагали та одного разу поступилися - "Янг Бойз", а також мають по одній перемозі та поразці у протистояннях із "Цюрихом" та "Лугано".

Ситуація у складі "гірників"

Напередодні матчу-відповіді до тренувань у загальній групі повернувся український півзахисник Дмитро Криськів, який через м'язову травму не зіграв жодного поєдинку в поточному сезоні. Тому зустріч проти "Серветта" може стати для нього дебютною у кампанії-2025/26.

Водночас головний тренер "Шахтаря" Арда Туран повідомив, що матч пропустить бразилець Невертон. Також залишається під питанням участь іншого легіонера - Кауана Еліаса.

"Ми сьогодні перевіримо стан Еліаса і побачимо, як буде далі. На жаль, Невертон не зможе бути з нами. Це виснажує і засмучує, що в нас травми на одних і тих самих позиціях", - передає пресслужба клубу слова Турана.

Хто судитиме матч

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів із Іспанії на чолі з 41-річним Гільєрмо Куадрою Фернандесом. На лініях йому допомагатимуть Гваделупе Поррас Аюсо та Анхель Невадо. Четвертий арбітр - Матео Бускетс Феррер.

Система VAR буде під контролем Сезара Сото Градо, асистент - Мігель Анхель Ортіс Аріас.

Раніше Фернандес лише раз працював на матчі за участю українців - у 2024 році він судив поєдинок Ліги націй між збірними України та Чехії (1:1).

Де дивитися матч

Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та на популярних ОТТ-платформах: MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших.

Гра відбудеться на арені "Стад де Женев" у місті Лансі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Фаворитом матчу вважається "Шахтар". Перемогу українського клубу оцінюють коефіцієнтом 1,86, тоді як на господарів виставлений показник 4,70. Нічия має котирування 3,95.

Шанси "гірників" на вихід у груповий етап - 1,36 проти 3,15 на "Серветт". Ймовірність, що обидві команди заб’ють - 1,63.