"Шахтар" продає лідера в АПЛ після вильоту з Ліги Європи: "гірники" отримають кругленьку суму

Понеділок 18 серпня 2025 21:43
"Шахтар" продає лідера в АПЛ після вильоту з Ліги Європи: "гірники" отримають кругленьку суму Фото: Кевін попрощається з "Шахтарем" (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" досяг принципової угоди з англійським "Фулхемом" щодо переходу бразильського вінгера Кевіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х журналіст та інсайдера Аарона Раміро.

Скільки заплатять за Кевіна

За інформацією джерела, сума трансферу 22-річного гравця складе 45 мільйонів євро у вигляді фіксованих виплат. Ще 5 мільйонів євро "гірники" можуть отримати як бонуси, залежно від досягнень гравця. Таким чином, загальна вартість угоди може сягнути 50 мільйонів євро.

Контракт і перемовини

Кевін вже узгодив умови особистого контракту з "Фулхемом", який розрахований до 2030 року. Напередодні агенти футболіста прибули до Лондона для фінального раунду переговорів.

Статистика в "Шахтарі"

Бразилець приєднався до донецького клубу у січні 2024 року з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді він провів за "Шахтар" 55 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. У поточному сезоні Кевін встиг відзначитися 4 голами у Лізі Європи.

Футболіст має чинний контракт з "Шахтарем" до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює Кевіна у 12 мільйонів євро.

Раніше повідомили, що "Шахтар" підписав чергового коштовного бразильця.

Також читайте скільки бразильців зараз у "Шахтарі" та скільки вони коштують.

