Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом

Большая палата Верховного суда признала законным избрание Василия Вирастюка народным депутатом. В частности, Палата ВС отменила решение от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов довыборов в Раду на 87-м округе.

Об этом речь идет в заявлении на странице ЦИК в Facebook .

Как отметили в ЦИК, Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. При этом суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021).

"Действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны, - решение суда. Большая Палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, признав действия комиссии противоправными.

19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов народного депутата в округе № 87 и признал Вирастюка нардепом, но 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал протокол в Верховном суде.

Как писало РБК-Украина, 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая.