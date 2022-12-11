Випустили понад 50 снарядів. Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області
Російські окупанти у ніч на 11 грудня шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів, що у Червоногригорівській громаді:
- побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд і автівок, газопроводи та лінії електропередач.
- Без світла й води залишилися три села. Аварійні бригади уже приступили до роботи.
У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.
"В інших районах ніч з сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, російські окупанти 10 грудня понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.