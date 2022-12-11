Випустили понад 50 снарядів. Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області

Фото: Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські окупанти у ніч на 11 грудня шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.