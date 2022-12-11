Выпустили более 50 снарядов. Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области

Фото: Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты в ночь на 11 декабря шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.