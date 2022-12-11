Выпустили более 50 снарядов. Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области
Российские оккупанты в ночь на 11 декабря шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Попали по трем громадам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник.
Резниченко рассказал, что в Красногригорьевской громаде:
- побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.
- Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе.
В Никополе изуродовано около десяти частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.
"В других районах ночь с сиреной, но без атак и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, российские оккупанты 10 декабря более 15 раз обстреляли две громады Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.