Окупанти вдень обстріляли дві громади Сумської області
Російські військові сьогодні вдень, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Удари ворожої артилерії зафіксовано у Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах. По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Було 10 розривів хв. Війська РФ обстріляли села саме тоді, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.
У Середино-Будській громаді зафіксовано п'ять прильотів із ствольної артилерії прикордонним селом.
Нагадаємо, російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.
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