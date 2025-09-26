В Україні запроваджують нові правила складання іспиту з ПДР: що змінилося

Сервісні центри МВС запровадили нові заходи безпеки під час складання іспитів на знання правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Що змінилося

У центрах почали встановлювати пластикові панелі перед екзаменаційними моніторами. Вони унеможливлюють знімання екрану сторонніми пристроями та допомагають камерам Face ID швидше фіксувати обличчя особи, яка складає іспит. Це має знизити ризик використання мікрокамер чи інших технічних засобів для отримання підказок під час тестування.

Відвідувачі сервісних центрів зазначають, що панелі не заважають складанню іспитів і не впливають на зручність перегляду завдань.

Додаткові заходи

У сервісних центрах Вінниччини запровадили ще кілька нововведень:

індивідуальні шафки для зберігання особистих речей, зокрема телефонів та навушників;

арочний металодетектор на вході до екзаменаційних класів.

У МВС нагадали, що спроби шахрайства на іспитах можуть стати підставою для передачі справи до правоохоронних органів.

Чому це важливо

У відомстві наголошують, що знання правил дорожнього руху - це питання не лише складання іспиту, а й безпеки на дорогах.

Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів можна за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках у Facebook та Instagram.