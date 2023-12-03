Випускав кузови для ракетних комплексів: у Москві горить завод спеціальних автомобілів

"За адресою: Відкрите шосе, будівля 12, корпус 3, у виробничій будівлі сталася пожежа. Спостерігається відкрите горіння, вогонь інтенсивно поширюється", - сказав співрозмовник.

Третій (підвищений) номер складності надано пожежі на заводі спеціалізованих автомобілів на сході Москви, який горить на площі до 2 тис. кв. метрів. Про це повідомили в оперативних службах.

Вогонь інтенсивно поширюється територією складу. Сталося часткове обвалення даху. Попередньо постраждалих немає. За повідомленнями ТАРС, на місце йдуть близько 35 пожежних розрахунків, 11 з яких - драбини.

"Всередині будівлі заводу, що горить, почалися бавовни, відбуваються обвалення", - сказав співрозмовник нашого агентства. При цьому площу обвалення він не уточнив.

Підприємство, в якому сталася пожежа, є одним із найбільших виробників причепів у Європі.

"У приміщенні, що горить, зберігаються палети, покришки, картон", - додав представник оперативних служб джерелу.

Історія заводу

Московський завод спеціалізованих автомобілів (МЗСА) - один із найбільших виробників військової техніки в Росії. Підприємство засновано в 1962 році і спочатку спеціалізувалося на випуску кузовів для військової техніки.

Раніше завод виробляв техніку для Збройних Сил СРСР, продукція військового призначення, поставлялася і в армії союзників - учасників Варшавського Договору.

Пожежі на заводах у Росії

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