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У Ростові потужна пожежа: чорний дим помітно здалеку (фото, відео)

Ростов, Середа 18 жовтня 2023 13:37
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У Ростові потужна пожежа: чорний дим помітно здалеку (фото, відео) Фото: у Ростові горить склад, у місті чорний дим (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському Ростові-на-Дону 18 жовтня. Там горить склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, у Ростові спалахнув склад полімерної плівки.

Очевидці у мережі публікуються фото та відео з місця інциденту. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить серйозна, а чорний дим помітно здалеку.

Російське МНС заявило, що вогонь охопив 500 квадратних метрів. Проте місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежним машинам не вистачає запасу води, тому пожежу не можу загасити.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

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Ростов-на-Дону Ростов Російська Федерація Пожежа
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