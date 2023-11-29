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У Росії спалахнув ще один завод: фото і відео потужної пожежі

Ярославль, Середа 29 листопада 2023 11:03
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У Росії спалахнув ще один завод: фото і відео потужної пожежі Фото: в Ярославлі палає завод (76.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у російському місті Ярославль у середу, 29 листопада. Там горить завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що вогонь спалахнув на заводі з виробництва та переробки паперу "Еконогенерація". У мережі зазначають, що спалахнув офіс цеху картону.

За даними російського МНС, вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. Росіяни стверджують, що постраждали троє людей, їх з опіками забрали до лікарні.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна. Чорний дим видно здалеку. Для гасіння пожежі навіть застосували рятувальну автовишку, щоб ліквідовувати вогонь зверху.

Фото: в Ярославлі палає завод (76.ru)

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.

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Російська Федерація Ярославль Пожежа
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