Выпускал кузова для ракетных комплексов: в Москве горит завод специальных автомобилей

"По адресу: Открытое шоссе, строение 12, корпус 3, в производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется", - сказал собеседник.

Третий (повышенный) номер сложности присвоен пожару на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы, который горит на площади до 2 тыс. кв. метров. Об этом источнику сообщили в оперативных службах.

Огонь интенсивно распространяется по территории склада. Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, пострадавших нет. По сообщениям ТАСС, на место следуют около 35 пожарных расчетов, 11 из которых - автолестницы.

"Внутри горящего здания завода начались хлопки, происходят обрушения", — сказал собеседник нашего агентства. При этом площадь обрушения он не уточнил.

Предприятие, в котором произошёл пожар, является одним из крупнейших производителей прицепов в Европе.

"В горящем помещении хранятся палеты, покрышки, картон", - добавил представитель оперативных служб источнику.

История завода

Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) - один из крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие основано в 1962 году и первоначально специализировалось на выпуске кузовов для военной техники.

Ранее завод производил технику для Вооруженных Сил СССР, продукция военного назначения, поставлялась и в армии союзников - участников Варшавского Договора.

Пожары на заводах в России

Ранее мы сообщали, что в Ярославле загорелся завод по производству и переработке бумаги. Огонь охватил тысячу квадратных метров

Также мы писали, что в Московской области загорелся склад компании, занимающейся производством счетчиков газа.

Также мы сообщали об пожаре на складе полимерной пленки в Ростове-на-Дону. Издалека очевидцы замечали черный дым.