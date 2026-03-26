Випробування провалено. Трамп знову накинувся на НАТО з критикою

Трамп, коментуючи операцію США проти Ірану, сказав, що він дуже розчарований однією річчю.

"Ми дуже розчаровані НАТО. Тому що НАТО не зробило абсолютно нічого. І я завжди говорив - ще 25 років тому, коли я ще не був політиком... я сказав 25 років тому, що НАТО - це "паперовий тигр", - додав він.

За словами президента США, його країна прийде на допомогу союзникам по НАТО, але вони нібито ніколи не прийдуть на допомогу американцям.

"Це було випробуванням для НАТО. Це було випробуванням на те, чи допоможете ви нам. Ви не були зобов'язані цього робити, але якщо ви цього не зробите, ми це запам'ятаємо. Просто запам'ятайте це - через кілька місяців. Запам'ятайте мої слова. Є така приказка: "Ніколи не забувайте". Ви ніколи не зможете цього забути", - запевнив він.

Заклик Трампа

Нагадаємо, після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки експортують нафту, було заблоковано.

На цьому тлі ціни на нафту підскочили, а США не вдалося виправити ситуацію швидко.