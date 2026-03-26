Испытание провалено. Трамп снова набросился на НАТО с критикой

Трамп, комментируя операцию США против Ирана, сказал, что он очень разочарован одной вещью.

"Мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделало абсолютно ничего. И я всегда говорил - еще 25 лет назад, когда я еще не был политиком… я сказал 25 лет назад, что НАТО - это "бумажный тигр", - добавил он.

По словам президента США, его страна придет на помощь союзникам по НАТО, но они якобы никогда не придут на помощь американцам.

"Это было испытанием для НАТО. Это было испытанием на то, поможете ли вы нам. Вы не были обязаны этого делать, но если вы этого не сделаете, мы это запомним. Просто запомните это - через несколько месяцев. Запомните мои слова. Есть такая поговорка: "Никогда не забывайте". Вы никогда не сможете этого забыть", - заверил он.

Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана Ормузский пролив, через который страны Персидского залива экспортируют нефть, был заблокирован.

На этом фоне цены на нефть подскочили, а США не удалось исправить ситуацию быстро.