Виправдовував російську агресію. В Черкаській області викрито клірика УПЦ МП

Що сталось

Викрито настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння. Згідно з даними слідства, він поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та покинути країну. Зокрема він розсилав відеоролики в яких виправдовував воєнні злочини росіян, а також намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

"У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - пише СБУ.

Що загрожує

Клірику було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує 8 років тюрми.

Слідство триває.

Заборона РПЦ та пов'язаних із нею релігійних організацій

Торік Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з Російською Федерацією в рамках першого читання. Пізніше Комітет рекомендував парламенту підтримати законопроєкт у другому читанні, відповідно.

Ймовірно, Рада розгляне законопроєкт вже наступного тижня.

Від початку повномасштабної війни в Україні було розпочато кримінальні провадження проти більше ніж 100 священнослужителів.