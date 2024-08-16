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Виправдовував російську агресію. В Черкаській області викрито клірика УПЦ МП

Ілюстративне зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Черкаській області викрито клірика єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на виправдовуванні воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Викрито настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння. Згідно з даними слідства, він поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та покинути країну. Зокрема він розсилав відеоролики в яких виправдовував воєнні злочини росіян, а також намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

"У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - пише СБУ. 

Що загрожує 

Клірику було повідомлено про підозру  за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. 

Йому загрожує 8 років тюрми.

Слідство триває.

Заборона РПЦ та пов'язаних із нею релігійних організацій

Торік Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з Російською Федерацією в рамках першого читання. Пізніше Комітет рекомендував парламенту підтримати законопроєкт у другому читанні, відповідно. 

Ймовірно, Рада розгляне законопроєкт вже наступного тижня. 

Від початку повномасштабної війни в Україні було розпочато кримінальні провадження проти більше ніж 100 священнослужителів.

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Служба безпеки України