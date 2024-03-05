Заборона УПЦ МП: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання

Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

Як вона розповіла виданню, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок другого читання до законопроекту №8371 про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.

Додамо, своєю чергою народний депутат Володимир В'ятрович на сторінці у Facebook написав, що текст законопроєкту "став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".

"Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - зазначив В'ятрович.

За його словами, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

"Тепер - рішення за Верховною Радою", - додав нардеп.

Заборона УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, що цей законопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, було прийнято парламентом у першому читанні 19 жовтня минулого року, згодом до нього було подано понад тисячу правок.

Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.

Додамо, що в країні час від часу правоохоронці проводять перевірки у святинях, де московський патріархат просуває наративи РФ.

Всі подробиці щодо заборони УПЦ Московського патріархату і чому це важливо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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