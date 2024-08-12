Скільком священникам оголосили підозру за час повномасштабної війни: відповідь СБУ

За час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти більше ніж 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський" .

Як й згадувалось вище, за час повномасштабної війни було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів:

50 з них отримали підозри;

25 - судові вироки.

Служба безпеки України (СБУ), у коментарі РБК-Україна уточнила, що мова йде про здебільшого про представників УПЦ МП. Зокрема перелік злочинів, який інкримінують священникам, достатньо широкий:

колабораціонізм;

держзрада;

сприяння країні-агресору;

пропаганда тоталітарних режимів;

виправдання агресії;

сприяння в незаконній переправці за кордон і т.д.

"Наявні кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище, а є проявом системної протидії СБУ шкідливому впливу російських спецслужб та їх агентури на ситуацію в Україні. Одним зі свідчень тісної співпраці окремих священиків УПЦ (МП) з РФ є їхня згода на обмін після засудження та вироків в Україні. І обміни показують цінність подібних кадрів для російської сторони", - наголосили в СБУ.

Заборона УПЦ МП

У жовтні 2023-го Верховна Рада, в рамках першого читання, підтримала законопроєкт, який передбачає заборону УПЦ МП та інших релігійних організацій, які мають зв'язки з Росією. У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати цей законопроєкт і на другому читанні.

23 липня народні депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою щодо термінового розгляду цього законопроєкту.