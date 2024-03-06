Виправдовував агресію РФ та героїзував загарбників: клірику УПЦ МП оголосили підозру

Митрофорний протоієрей Черкаської єпархії УПЦ МП виправдовував збройну агресію РФ, героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.

Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.

Називав бійців "Азов" - "нацистами"

Зокрема клірик звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" - "нацистами".

Свої дописи духовник доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Обшуки та вилучені докази

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Експертизи підтвердили факти його злочинних дій.

Протоієрею УПЦ МП повідомлено про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Фото: оголошення про підозру клірику УПЦ МП