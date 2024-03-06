Збирався втікти до Придністров'я в гідрокостюмі і ластах: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці затримали російського агента, який збирав інформацію про Сили оборони на сході України. Він хотів втікти до невизнаного Придністров'я у гідрокостюмі та ластах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу СБУ.

"Після виконання ворожого завдання у Донецькій області зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався "евакуюватися" до невизнаного Придністров’я", - зазначають в СБУ.

Агента РФ затримали, коли той готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

Випускник московського держуніверситету

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровської області, який в середині "нульових" закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста.

Під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ.

"Зливав" інформацію РФ у лавах ЗСУ

Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.

Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.

Прибувши на прифронтову територію Донецької області, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

Втік до кордону

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.

Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінницької області, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.