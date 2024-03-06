Збирався втікти до Придністров'я в гідрокостюмі і ластах: СБУ затримала агента РФ
Правоохоронці затримали російського агента, який збирав інформацію про Сили оборони на сході України. Він хотів втікти до невизнаного Придністров'я у гідрокостюмі та ластах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу СБУ.
"Після виконання ворожого завдання у Донецькій області зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався "евакуюватися" до невизнаного Придністров’я", - зазначають в СБУ.
Агента РФ затримали, коли той готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.
Випускник московського держуніверситету
Затриманим виявився мешканець Дніпропетровської області, який в середині "нульових" закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста.
Під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ.
"Зливав" інформацію РФ у лавах ЗСУ
Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ.
Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.
Прибувши на прифронтову територію Донецької області, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.
Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.
Втік до кордону
Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу.
Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінницької області, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нещодавні затримання СБУ
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
Крім того, ми розповідали про те, що СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.
Напередодні ми повідомляли, що СБУ затримала посадовицю харківського університету яка допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні міста.
Також у Харкові було затримано зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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