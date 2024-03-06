Оправдывал агрессию РФ и героизировал захватчиков: клирику УПЦ МП объявили подозрение

Митрофорный протоиерей Черкасской епархии УПЦ МП оправдывал вооруженную агрессию РФ, героизировал российских окупантов и отрицал их военные преступления против Украины.

Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.

Называл бойцов "Азов" - "нацистами"

В частности, клирик обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".

Свои сообщения духовник дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов.

Обыски и изъятые улики

Во время обыска по месту жительства клирика обнаружена запрещенная символика и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию. Экспертизы подтвердили факты его преступных действий.

Протоиерею УПЦ МП сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Фото: объявления о подозрении клирика УПЦ МП