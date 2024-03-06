Виправдовував агресію РФ та героїзував загарбників: клірику УПЦ МП оголосили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру клірику УПЦ МП у Черкаській області. Духовник героїзував загарбників та виправдовував агресію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Митрофорний протоієрей Черкаської єпархії УПЦ МП виправдовував збройну агресію РФ, героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України.
Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.
Називав бійців "Азов" - "нацистами"
Зокрема клірик звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" - "нацистами".
Свої дописи духовник доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Обшуки та вилучені докази
Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Експертизи підтвердили факти його злочинних дій.
Протоієрею УПЦ МП повідомлено про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.Фото: оголошення про підозру клірику УПЦ МП
Нещодавні затримання СБУ
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
Крім того, ми розповідали про те, що СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.
Напередодні ми повідомляли, що СБУ затримала посадовицю харківського університету яка допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні міста.
Також у Харкові було затримано зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Сьогодні ми розповідали, що правоохоронці затримали російського агента, який збирав інформацію про Сили оборони на сході України. Він хотів втікти до невизнаного Придністров'я у гідрокостюмі та ластах.
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