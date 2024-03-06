Оправдывал агрессию РФ и героизировал захватчиков: клирику УПЦ МП объявили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении клирика УПЦ МП в Черкасской области. Духовник героизировал захватчиков и оправдывал агрессию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Митрофорный протоиерей Черкасской епархии УПЦ МП оправдывал вооруженную агрессию РФ, героизировал российских окупантов и отрицал их военные преступления против Украины.
Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.
Называл бойцов "Азов" - "нацистами"
В частности, клирик обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".
Свои сообщения духовник дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов.
Обыски и изъятые улики
Во время обыска по месту жительства клирика обнаружена запрещенная символика и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию. Экспертизы подтвердили факты его преступных действий.
Протоиерею УПЦ МП сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Фото: объявления о подозрении клирика УПЦ МП
Недавние задержания СБУ
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала агента ФСБ , готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ , которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Накануне мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.
Также в Харькове была задержана предательница, которая наводила российские ракеты на Харьков и ожидала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.
Сегодня мы рассказывали, что правоохранители задержали российского агента,собиравшего информацию о Силах обороны на востоке Украины. Он хотел бежать в непризнанное Приднестровье в гидрокостюме и ластах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .