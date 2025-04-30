Не виправдав сподівань: рейтинг Трампа серед українців впав нижче 10%

Восени минулого року багато українців розраховували на рішучі кроки Дональда Трампа для встановлення справедливого миру. Сподівання виявися марними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування на замовлення центру "Нова Європа".
Як зазначається в повідомленні, у листопаді 2024 року майже половина (44,6%) українців висловили свою довіру до нового американського лідера. Не довіряли Трампу 47,2%.
На тлі інших європейських країн українська оцінка була справді високою. У Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.
Опитування на 100 днів президентства Трампа виявило повну втрату довіри українців. У середині квітня йому довіряли 7,4% респондентів, не довіряли - 89 % опитаних.
Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення центру "Нова Європа" у період із 10 квітня по 24 квітня 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
Нагадаємо, опитування КМІС також свідчать про різке падіння довіри до Трампа серед українців Перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Трамп буде президентом США. Проте вже в березні 2025 року так думали лише 19%.
За даними опитування КМІС, у березні 2025 року меншість українців очікують, що за президента США Дональда Трампа Україна може розраховувати на справедливий мир. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру для України лише 24% респондентів.
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