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Українці остаточно втратили надію на справедливий мир за Трампа

Україна, Вівторок 01 квітня 2025 10:42
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Українці остаточно втратили надію на справедливий мир за Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2025 року лише 3% українців очікують, що за президента США Дональда Трампа Україна може розраховувати на повністю справедливий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 15% респондентів розраховують скоріше справедливий мир, хоча з виконанням деяких поступок Росії.

Вважають, що мир буде почасти справедливий, почасти - ні, 21% українців.

На скоріше несправедливий мир, хоча з виконанням деяких вимог України, розраховують 32% українців.

Про зовсім несправедливий мир говорять 22% українців.

Українці остаточно втратили надію на справедливий мир за Трампа

Зміна ставлення до намірів Трампа

У грудні 2024 року 31% вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир.. У період 14 лютого - 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.

Українці остаточно втратили надію на справедливий мир за Трампа

"Якщо у грудні 2024 року українці мали обережні та навіть стримано оптимістичні оцінки, то вже з лютого 2025 року ми бачимо їх значне погіршення", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

Нагадаємо, за даними КМІС, абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового 30-денного призупинення вогню.

Якщо припинення вогню не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки, то 62% українців категорично не підтримають його. Загалом (хоча і переважно без ентузіазму) будуть готові підтримати - 32%.

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