Рейтинг Трампа серед українців впав нижче 20%

Українці розчаровуються у президенті США Дональді Трампі і не очікують нічого хорошого для своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Трамп буде Президентом США. Проте вже в березні 2025 року так думають лише 19%.

Натомість з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року зросла частка тих, хто вважає, що для України це погано, що Трамп став президентом.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

У грудні 2024 року КМІС проводив опитування для проєкту Онух IBIF (за фінансування Британської академії).