Серед українців зріс оптимізм щодо підтримки Європи у війні з Росією

За останній рік серед українців зріс оптимізм щодо підтримки Заходу у війні з Росією. Більшість вірять у продовження серйозної допомоги, але тільки Європи, а не США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, в березні 2025 року 31% українців вважають, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабне, він хоче натиснути, щоб Україна пішла на постуки Росії.

Водночас 62% заявили, що Захід продовжує в міру можливостей продовжує в міру можливостей серйозно допомагати Україні і хоче, щоб війна завершилася на прийнятних для України умовах.

"Поточні настрої гірші, ніж були в 2022 році (тобто віра в Захід знизилася), проте динаміка була нелінійною і за останній рік ми, навпаки, бачимо покращення ситуації", - зазначають соціологи.

США та Європа

У випадку Європи 64% вважають її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так - 28%.

У випадку ж США за останніми даними 67% вважають, що вони втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру - 24%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.