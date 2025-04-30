Не оправдал надежд: рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 10%

Как отмечается в сообщении, в ноябре 2024 года почти половина (44,6%) украинцев выразили свое доверие к новому американскому лидеру. Не доверяли Трампу 47,2%.

На фоне других европейских стран украинская оценка была действительно высокой. Во Франции Трампу доверяло 16%, в Британии 30%, самой благосклонной выглядела только Венгрия с доверием в 37%.

Опрос на 100 дней президентства Трампа выявил полную потерю доверия украинцев. В середине апреля ему доверяли 7,4% респондентов, не доверяли - 89% опрошенных.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу центра "Новая Европа" в период с 10 апреля по 24 апреля 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.