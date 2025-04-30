Не оправдал надежд: рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 10%

Осенью прошлого года многие украинцы рассчитывали на решительные шаги Дональда Трампа для установления справедливого мира. Надежды оказались напрасными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос по заказу центра "Новая Европа".
Как отмечается в сообщении, в ноябре 2024 года почти половина (44,6%) украинцев выразили свое доверие к новому американскому лидеру. Не доверяли Трампу 47,2%.
На фоне других европейских стран украинская оценка была действительно высокой. Во Франции Трампу доверяло 16%, в Британии 30%, самой благосклонной выглядела только Венгрия с доверием в 37%.
Опрос на 100 дней президентства Трампа выявил полную потерю доверия украинцев. В середине апреля ему доверяли 7,4% респондентов, не доверяли - 89% опрошенных.
Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу центра "Новая Европа" в период с 10 апреля по 24 апреля 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
Напомним, опросы КМИС также свидетельствуют о резком падении доверия к Трампу среди украинцев Перед Новым годом 54% украинцев считали, что в целом для Украины это хорошо, что Трамп будет президентом США. Однако уже в марте 2025 года так думали только 19%.
По данным опроса КМИС, в марте 2025 года меньшинство украинцев ожидают, что при президенте США Дональде Трампе Украина может рассчитывать на справедливый мир. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира для Украины только 24% респондентов.
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