Виплати ВПО продовжили ще на пів року: хто отримає гроші за новими правилами

В Україні розширили підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та змінили правила надання допомоги на проживання. Зокрема, виплати продовжать, а для дітей і частини переселенців запровадять нові умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Юлії Свириденко.
Головне:
Однією з ключових змін є подовження тривалості державної підтримки. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати виплати на один шестимісячний період довше - загальний ліміт збільшено до п’яти періодів. Це дозволяє забезпечити стабільність для родин, які ще не встигли адаптуватися на новому місці.
Уряд змінив підхід до нарахувань для двох категорій громадян:
Юлія Свириденко наголосила на важливості вчасного подання документів для збереження виплат за попередні місяці. Так, у разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви.
Таким чином, переселенці, які подадуть заявки у квітні, зможуть отримати кошти одразу за чотири попередні місяці. Якщо ж заява надійде після 1 травня, доплата за минулий час не здійснюватиметься.
Раніше РБК-Україна писало про забезпечення житлом переселенців. Держава планує переобладнати порожні гуртожитки, адмінбудівлі та інші занедбані об’єкти у квартири для ВПО. Пілотний проєкт стартує у трьох областях, де відберуть і відремонтують найперспективніші будівлі для проживання людей.
Також ми розповідали, що після евакуації люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть отримати безкоштовний медичний і соціальний догляд (лікування, проживання, харчування, психологічну допомогу) у спеціальних закладах. Тепер термін перебування збільшили з 30 до 60 днів за наявності медичних показань.