Виплати ВПО продовжили ще на пів року: хто отримає гроші за новими правилами

Головне: Кабмін збільшив максимальну кількість періодів виплат для вразливих категорій ВПО з чотирьох до п’яти.

Однією з ключових змін є подовження тривалості державної підтримки. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати виплати на один шестимісячний період довше - загальний ліміт збільшено до п’яти періодів. Це дозволяє забезпечити стабільність для родин, які ще не встигли адаптуватися на новому місці.

Підтримка дітей та перегляд для пенсіонерів

Уряд змінив підхід до нарахувань для двох категорій громадян:

Діти ВПО. Тепер допомога призначатиметься незалежно від сукупного доходу родини. Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, кошти нарахують за весь період, починаючи з 1 лютого.

Тепер допомога призначатиметься незалежно від сукупного доходу родини. Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, кошти нарахують за весь період, починаючи з 1 лютого. Непрацездатні особи. Ті, кому раніше припинили виплати через перевищення граничного доходу, тепер мають право на перегляд справи. Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму.

Важливі дедлайни для звернень

Юлія Свириденко наголосила на важливості вчасного подання документів для збереження виплат за попередні місяці. Так, у разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви.

Таким чином, переселенці, які подадуть заявки у квітні, зможуть отримати кошти одразу за чотири попередні місяці. Якщо ж заява надійде після 1 травня, доплата за минулий час не здійснюватиметься.