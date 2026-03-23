Выплаты ВПЛ продлили еще на полгода: кто получит деньги по новым правилам

15:16 23.03.2026 Пн
3 мин
Кому нужно подать заявление до 1 мая?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине изменили правила начисления помощи для ВПЛ (Getty Images)

В Украине расширили поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и изменили правила предоставления помощи на проживание. В частности, выплаты продлят, а для детей и части переселенцев введут новые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Будет ли индексация пенсий для ВПЛ, которые не обновили данные: ответ Минсоца

Главное:

  • Кабмин увеличил максимальное количество периодов выплат для уязвимых категорий ВПЛ с четырех до пяти.
  • Наиболее незащищенные переселенцы будут получать государственную помощь на полгода дольше.
  • Детям из числа ВПЛ будут назначать выплаты независимо от уровня дохода семьи.
  • Нетрудоспособные лица, которым ранее отказали из-за дохода, могут подать документы на перерасчет.
  • Для получения выплат "задним числом" (с начала года) заявление необходимо подать до 1 мая 2026 года.

Одним из ключевых изменений является продление продолжительности государственной поддержки. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать выплаты на один шестимесячный период дольше - общий лимит увеличен до пяти периодов. Это позволяет обеспечить стабильность для семей, которые еще не успели адаптироваться на новом месте.

Поддержка детей и пересмотр для пенсионеров

Правительство изменило подход к начислениям для двух категорий граждан:

  • Дети ВПЛ. Теперь помощь будет назначаться независимо от совокупного дохода семьи. Если подать заявление до 1 мая 2026 года, средства начислят за весь период, начиная с 1 февраля.
  • Нетрудоспособные лица. Те, кому ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, теперь имеют право на пересмотр дела. Это связано с повышением прожиточного минимума.

Важные дедлайны для обращений

Юлия Свириденко подчеркнула важность своевременной подачи документов для сохранения выплат за предыдущие месяцы. Так, в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет происходить с месяца подачи заявления.

Таким образом, переселенцы, которые подадут заявки в апреле, смогут получить средства сразу за четыре предыдущих месяца. Если же заявление поступит после 1 мая, доплата за прошедшее время не будет осуществляться.

Ранее РБК-Украина писало об обеспечении жильем переселенцев. Государство планирует переоборудовать пустующие общежития, админздания и другие заброшенные объекты в квартиры для ВПЛ. Пилотный проект стартует в трех областях, где отберут и отремонтируют самые перспективные здания для проживания людей.

Также мы рассказывали, что после эвакуации пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить бесплатный медицинский и социальный уход (лечение, проживание, питание, психологическую помощь) в специальных учреждениях. Теперь срок пребывания увеличили с 30 до 60 дней при наличии медицинских показаний.

