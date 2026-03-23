Выплаты ВПЛ продлили еще на полгода: кто получит деньги по новым правилам

В Украине расширили поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и изменили правила предоставления помощи на проживание. В частности, выплаты продлят, а для детей и части переселенцев введут новые условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Главное:
Одним из ключевых изменений является продление продолжительности государственной поддержки. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать выплаты на один шестимесячный период дольше - общий лимит увеличен до пяти периодов. Это позволяет обеспечить стабильность для семей, которые еще не успели адаптироваться на новом месте.
Правительство изменило подход к начислениям для двух категорий граждан:
Юлия Свириденко подчеркнула важность своевременной подачи документов для сохранения выплат за предыдущие месяцы. Так, в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет происходить с месяца подачи заявления.
Таким образом, переселенцы, которые подадут заявки в апреле, смогут получить средства сразу за четыре предыдущих месяца. Если же заявление поступит после 1 мая, доплата за прошедшее время не будет осуществляться.
Ранее РБК-Украина писало об обеспечении жильем переселенцев. Государство планирует переоборудовать пустующие общежития, админздания и другие заброшенные объекты в квартиры для ВПЛ. Пилотный проект стартует в трех областях, где отберут и отремонтируют самые перспективные здания для проживания людей.
Также мы рассказывали, что после эвакуации пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить бесплатный медицинский и социальный уход (лечение, проживание, питание, психологическую помощь) в специальных учреждениях. Теперь срок пребывания увеличили с 30 до 60 дней при наличии медицинских показаний.