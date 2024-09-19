Сім'ї загиблих військових в Україні можуть отримати фіндопомогу: про які суми йдеться
Згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла помічник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна.
Про які суми йдеться
Експерт розповіла, що питання одноразової грошової допомоги родині загиблого військового регламентують:
- наказ Міністерства оборони №45 "Про затвердження порядку та умов призначення та виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних сил України в період дії воєнного стану" від 25.01.2023 року
- постанова Кабінету міністрів України №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімяям під час дії воєнного стану" від 28.02.2022 року
Згідно з ними, за словами Гуркіної, розмір одноразової грошової допомоги становить:
- у разі загибелі під час дії воєнного стану (з 24.02.2022 року) - 15 млн грн
- у разі смерті впродовж року від поранення (травми, контузії, каліцтва), отриманого під час дії воєнного стану, пов'язаного з захистом Батьківщини - 15 млн грн
Згідно з постановою КМУ, одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві.
Хто має право отримати гроші
Помічник адвоката пояснила, що право на одноразову грошову допомогу мають при цьому:
- батьки
- один із подружжя, який не одружився вдруге
- діти, які не досягли повноліття (до 18 років)
- утриманці (особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця: діти у віці 18-23 років, які навчаються на денному відділенні навчального закладу, особи з інвалідністю)
"Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма членами сім'ї військовослужбовця", - зауважила Гуркіна.
Насамкінець вона уточнила: якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім'ї.
Компенсація рідним загиблих цивільних
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в межах програми соціального захисту в Україні передбачена також фінансова допомога сім'ям загиблих внаслідок російської агресії цивільних громадян.
Така компенсація розподіляється рівними частками на всіх отримувачів і є одноразовою.
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