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Виплати до Дня Незалежності: хто отримає автоматично, а кому доведеться йти до ПФУ

15:30 13.06.2026 Сб
3 хв
Хто зможе отримати допомогу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: українцям виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Більшості українців додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Як здійснюватиметься виплата:

  • Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу (військову службу) грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.
  • Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно.
  • Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), в тому числі, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу (військову службу).
  • Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером / отримувачем житлових субсидій та пільг і не проходить службу (військову службу), для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.

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У заяві на отримання виплати зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

  • копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);
  • копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - оригінали).

Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада поточного року.

Подати заяву на виплату можна в один із способів:

  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);
  • поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;
  • онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Виплати до Дня Незалежності

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України - від 450 до 3100 гривень. Виплати мають надійти до 24 серпня.

Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян.

Найбільшу разову допомогу - 3100 гривень - отримають:

  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни I групи;
  • колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю I групи.
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