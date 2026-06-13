Виплати до Дня Незалежності: хто отримає автоматично, а кому доведеться йти до ПФУ

У 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Більшості українців додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
У заяві на отримання виплати зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви додаються:
Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада поточного року.
Подати заяву на виплату можна в один із способів:
Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України - від 450 до 3100 гривень. Виплати мають надійти до 24 серпня.
Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян.
Найбільшу разову допомогу - 3100 гривень - отримають: