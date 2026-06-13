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Выплаты ко Дню Независимости: кто получит автоматически, а кому придется идти в ПФУ

15:30 13.06.2026 Сб
3 мин
Кто сможет получить помощь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинцам выплатят денежную помощь ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2026 году расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Большинству украинцев дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Как будет осуществляться выплата:

  • Получателям денежной помощи, которые получают пенсию, жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, и не проходят службу (военную службу) денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.
  • Для проведения выплаты пенсионерам, субсидиантам и льготникам дополнительно обращаться не нужно.
  • Ветеранам войны, которые проходят службу (военную службу), в том числе, которые являются пенсионерами или получателями жилищных субсидий или льгот на оплату ЖКУ, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу (военную службу).
  • Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером/получателем жилищных субсидий и льгот и не проходит службу (военную службу), для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

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В заявлении на получение выплаты указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

  • копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);
  • копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).

Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда и получить ее до 1 ноября текущего года.

Подать заявление на выплату можно одним из способов:

  • лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту жительства (пребывания);
  • по почте - в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Выплаты ко Дню Независимости

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины - от 450 до 3100 гривен. Выплаты должны поступить до 24 августа.

Выплаты получат ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью вследствие войны и другие категории граждан.

Наибольшую разовую помощь - 3100 гривен - получат:

  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • люди с инвалидностью вследствие войны I группы;
  • бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью I группы.

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