Выплаты ко Дню Независимости: кто получит автоматически, а кому придется идти в ПФУ

В 2026 году расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Большинству украинцев дополнительно обращаться за выплатой не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
В заявлении на получение выплаты указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.
К заявлению прилагаются:
Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда и получить ее до 1 ноября текущего года.
Подать заявление на выплату можно одним из способов:
Напомним, в мае Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины - от 450 до 3100 гривен. Выплаты должны поступить до 24 августа.
Выплаты получат ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью вследствие войны и другие категории граждан.
Наибольшую разовую помощь - 3100 гривен - получат: