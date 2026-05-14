Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності: хто і скільки отримає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Найвищий розмір допомоги у 3100 гривень передбачено для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Для ветеранів з інвалідністю II групи виплата становитиме 2900 гривень, а для III групи - 2700 гривень. Ця ж норма поширюється на колишніх малолітніх в’язнів концтаборів та гетто, які отримали інвалідність через загальне захворювання чи трудове каліцтво.

По 1000 гривень отримають:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в’язні місць примусового тримання;

діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків.

Виплати у розмірі 650 гривень призначено членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Таку ж суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге.

Мінімальна виплата у 450 гривень передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів та гетто, а також осіб, яких було насильно вивезено на примусові роботи. До цієї категорії також віднесли дітей партизанів та підпільників.

Урядова постанова визначає, що всі разові грошові виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року.