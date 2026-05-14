ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності: хто і скільки отримає

22:28 14.05.2026 Чт
2 хв
Українці отримають від 450 гривень
aimg Валерій Ульяненко
Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності: хто і скільки отримає Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Виплати мають надійти до 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Читайте також: Житло для ветеранів і родин загиблих: Кабмін анонсував нові виплати

Найвищий розмір допомоги у 3100 гривень передбачено для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Для ветеранів з інвалідністю II групи виплата становитиме 2900 гривень, а для III групи - 2700 гривень. Ця ж норма поширюється на колишніх малолітніх в’язнів концтаборів та гетто, які отримали інвалідність через загальне захворювання чи трудове каліцтво.

По 1000 гривень отримають:

  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • колишні неповнолітні в’язні місць примусового тримання;
  • діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків.

Виплати у розмірі 650 гривень призначено членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Таку ж суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге.

Мінімальна виплата у 450 гривень передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів та гетто, а також осіб, яких було насильно вивезено на примусові роботи. До цієї категорії також віднесли дітей партизанів та підпільників.

Урядова постанова визначає, що всі разові грошові виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року.

Нагадаємо, українські захисники, які отримали поранення під час служби, мають право на одноразову грошовову допомогу. Сума виплати залежить від кількох нюансів.

Зазначимо, з нагоди Дня Києва тисячі містян отримають одноразову матеріальну допомогу. Грошові виплати передбачені для представників багатьох пільгових категорій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Майдан День незалежності України Виплати Ветерани
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес