Виплати до Дня Незалежності: хто отримає автоматично, а кому доведеться йти до ПФУ
У 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Більшості українців додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Як здійснюватиметься виплата:
- Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу (військову службу) грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.
- Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно.
- Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), в тому числі, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу (військову службу).
- Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером / отримувачем житлових субсидій та пільг і не проходить службу (військову службу), для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.
У заяві на отримання виплати зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);
- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - оригінали).
Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада поточного року.
Подати заяву на виплату можна в один із способів:
- особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);
- поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Виплати до Дня Незалежності
Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України - від 450 до 3100 гривень. Виплати мають надійти до 24 серпня.
Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян.
Найбільшу разову допомогу - 3100 гривень - отримають:
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- люди з інвалідністю внаслідок війни I групи;
- колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю I групи.