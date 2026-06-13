Виплати до Дня Незалежності: хто отримає автоматично, а кому доведеться йти до ПФУ

У 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Більшості українців додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Як здійснюватиметься виплата:

Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу (військову службу) грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.

Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), в тому числі, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу (військову службу).

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером / отримувачем житлових субсидій та пільг і не проходить службу (військову службу), для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.

У заяві на отримання виплати зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - оригінали).

Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада поточного року.

Подати заяву на виплату можна в один із способів: