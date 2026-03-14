Програму енергопідтримки ФОПів розширили: до якого числа податись, щоб не втратити гроші

Програму енергопідтримки ФОПів в Україні суттєво оновили. Перелік КВЕДів - розширили, а терміни подання заявок для бізнесу - подовжили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головне: Часу стало більше : термін прийому заявок подовжили, тож підприємці отримали додаткову "фору".

: термін прийому заявок подовжили, тож підприємці отримали додаткову "фору". Нові можливості : список видів діяльності, які дають право на виплати, розширили новими КВЕДами.

: список видів діяльності, які дають право на виплати, розширили новими КВЕДами. Прості правила : подати заявку на участь у програмі можна онлайн - "у кілька кліків".

: подати заявку на участь у програмі можна онлайн - "у кілька кліків". Грошове питання : розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих осіб.

: розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих осіб. Цільове спрямування: отримані гроші можна витратити як на купівлю обладнання, так і на оплату рахунків за світло.

Скільки коштів вже отримав бізнес

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив проект постанови, який передбачає суттєве оновлення програми "Енергопідтримка ФОП" - одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу.

У Мінекономіки зауважили, що ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням.

Уточнюється, що станом на 12 березня за програмою "Енергопідтримка ФОП" вже було виплачено:

380 млн гривень;

для 38 тисяч підприємців.

Уряд оновив програму "Енергопідтримка ФОП" (інфографіка: me.gov.ua)

Як змінився термін прийому заявок

Одна з ключових змін у програмі - продовження термінів подання заяв.

Йдеться про те, що період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці - до 31 травня 2026 року (тоді як раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року).

У Мінекономіки пояснили, що це дозволить залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій у обладнання для автономного енергозабезпечення.

Як розширилась програма підтримки

Інша важлива зміна - розширення переліку КВЕДів (напрямків роботи бізнесу).

"До програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності", - пояснили у Мінекономіки.

Тепер отримати допомогу в межах програми зможуть також підприємці, чий основний КВЕД відповідає різним категоріям наведеним нижче.

Харчове виробництво:

перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51);

виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82).

Водопостачання - забір, очищення та постачання води (36.00).

Спеціалізована роздрібна торгівля:

залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52);

спортивним інвентарем (47.64);

квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76).

Освіта - допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).

Які сфери діяльності охоплює програма в цілому (інфографіка: energy.kmu.gov.ua)

Чим важливі запроваджені зміни

У Мінекономіки пояснили, що реалізація запроваджених у програмі змін дозволить малому та середньому бізнесу:

забезпечити безперервність своєї роботи;

зберегти робочі місця;

зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції.

"Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності є запорукою стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами", - наголосили у відомстві.

Хто саме та як може подати заявку

В цілому взяти участь у програмі енергопідтримки можуть ФОПи, які відповідають таким критеріям:

є фізичними особами - підприємцями 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування (зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року);

мають щонайменше одного найманого працівника;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

здійснюють діяльність у соціально важливих сферах.

Подати заяву на участь у програмі (щоб отримати допомогу) можна онлайн - через єдину платформу енергопідтримки, або ж одразу напряму через портал "Дія".

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн (інфографіка: energy.kmu.gov.ua)

Від чого залежить розмір підтримки

У Мінекономіки повідомили, що мета програми - підтримати малий бізнес, який надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями.

При цьому розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників.

Так, підприємці можуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень.

Як визначається розмір допомоги ФОПам (інфографіка: energy.kmu.gov.ua)

На що можна витратити отримані кошти

Програма "Енергопідтримка ФОП" - це державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особам-підприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення.

В цілому ж витратити отримані кошти ФОПи можуть на:

генератори;

пальне;

акумулятори;

сонячні панелі;

оплату електроенергії;

встановлення та ремонт обладнання.

На що можна витратити гроші (інфографіка: energy.kmu.gov.ua)

Насамкінець у міністерсті нагадали, що ця програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік.

"Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень", - підсумували у Мінекономіки.