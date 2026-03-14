Програму енергопідтримки ФОПів розширили: до якого числа податись, щоб не втратити гроші
Програму енергопідтримки ФОПів в Україні суттєво оновили. Перелік КВЕДів - розширили, а терміни подання заявок для бізнесу - подовжили.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Головне:
- Часу стало більше: термін прийому заявок подовжили, тож підприємці отримали додаткову "фору".
- Нові можливості: список видів діяльності, які дають право на виплати, розширили новими КВЕДами.
- Прості правила: подати заявку на участь у програмі можна онлайн - "у кілька кліків".
- Грошове питання: розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих осіб.
- Цільове спрямування: отримані гроші можна витратити як на купівлю обладнання, так і на оплату рахунків за світло.
Скільки коштів вже отримав бізнес
Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив проект постанови, який передбачає суттєве оновлення програми "Енергопідтримка ФОП" - одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу.
У Мінекономіки зауважили, що ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням.
Уточнюється, що станом на 12 березня за програмою "Енергопідтримка ФОП" вже було виплачено:
- 380 млн гривень;
- для 38 тисяч підприємців.
Як змінився термін прийому заявок
Одна з ключових змін у програмі - продовження термінів подання заяв.
Йдеться про те, що період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці - до 31 травня 2026 року (тоді як раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року).
У Мінекономіки пояснили, що це дозволить залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій у обладнання для автономного енергозабезпечення.
Як розширилась програма підтримки
Інша важлива зміна - розширення переліку КВЕДів (напрямків роботи бізнесу).
"До програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності", - пояснили у Мінекономіки.
Тепер отримати допомогу в межах програми зможуть також підприємці, чий основний КВЕД відповідає різним категоріям наведеним нижче.
Харчове виробництво:
- перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51);
- виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82).
Водопостачання - забір, очищення та постачання води (36.00).
Спеціалізована роздрібна торгівля:
- залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52);
- спортивним інвентарем (47.64);
- квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76).
Освіта - допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).
Чим важливі запроваджені зміни
У Мінекономіки пояснили, що реалізація запроваджених у програмі змін дозволить малому та середньому бізнесу:
- забезпечити безперервність своєї роботи;
- зберегти робочі місця;
- зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції.
"Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності є запорукою стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами", - наголосили у відомстві.
Хто саме та як може подати заявку
В цілому взяти участь у програмі енергопідтримки можуть ФОПи, які відповідають таким критеріям:
- є фізичними особами - підприємцями 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування (зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року);
- мають щонайменше одного найманого працівника;
- не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
- здійснюють діяльність у соціально важливих сферах.
Подати заяву на участь у програмі (щоб отримати допомогу) можна онлайн - через єдину платформу енергопідтримки, або ж одразу напряму через портал "Дія".
Від чого залежить розмір підтримки
У Мінекономіки повідомили, що мета програми - підтримати малий бізнес, який надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями.
При цьому розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників.
Так, підприємці можуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень.
На що можна витратити отримані кошти
Програма "Енергопідтримка ФОП" - це державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особам-підприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення.
В цілому ж витратити отримані кошти ФОПи можуть на:
- генератори;
- пальне;
- акумулятори;
- сонячні панелі;
- оплату електроенергії;
- встановлення та ремонт обладнання.
Насамкінець у міністерсті нагадали, що ця програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік.
"Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень", - підсумували у Мінекономіки.
