Втрата житла через обстріл: скільки грошей потрібно на перший місяць

Після руйнування квартири через російський обстріл людині може знадобитися 68 тисяч гривень на перший місяць життя, а родині з дитиною - до 120 тисяч гривень. У цю суму входять оренда житла, купівля необхідних речей, харчування та транспорт.

Про це РБК-Україна розповіла менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

Втрата житла через війну

За її словами, після втрати житла людина стикається одразу з кількома категоріями витрат. Причому багато з них потрібно покрити протягом перших днів, коли часу на пошук вигідніших пропозицій майже немає.

"Для багатьох людей одна з найнебезпечніших фінансових ситуацій - не якась непередбачувана велика витрата, а необхідність оплачувати багато речей одночасно. І саме так відбувається після втрати житла", - пояснює Шепель.

Скільки коштує тимчасове житло

Одна з найбільших статей невідкладних витрат після руйнування квартири – оренда іншого помешкання. Людям доводиться шукати житло терміново, тому вони не завжди мають можливість порівняти пропозиції та обрати найдешевший варіант.

За даними ринку нерухомості, у жовтні 2026 року оренда однокімнатної квартири коштувала близько 17 тисяч гривень на місяць, а двокімнатної - приблизно 25 тисяч гривень.

До цієї суми потрібно додати гарантійний депозит, який часто дорівнює місячній орендній платі. Також можуть знадобитися гроші на послуги рієлтора.

Орієнтовні витрати: 17-50 тисяч гривень.

Скільки коштує переїзд

Після втрати житла доводиться заново купувати речі, які зазвичай є в кожній квартирі: постільну білизну, рушники, посуд, зарядні пристрої, засоби гігієни та одяг.

Окремо потрібно врахувати витрати на перевезення вцілілих речей. Для цього можуть знадобитися автомобіль, вантажники та пакувальні матеріали.

За оцінкою Єлєни Шепель, мінімальний набір одягу, взуття, засобів гігієни та побутових речей для однієї людини коштуватиме від 5 до 10 тисяч гривень. Для родини з дитиною ця сума може зрости до 15-25 тисяч гривень.

Орієнтовні витрати: 10-25 тисяч гривень.

Харчування і транспорт

У перші дні після руйнування житла люди не завжди можуть готувати вдома. Тому їм доводиться купувати готову їжу, відвідувати кафе або замовляти доставку.

За розрахунками експертки, на харчування однієї людини в такому форматі потрібно 2-3 тисячі гривень. Якщо родина втратила всі домашні запаси продуктів, доведеться також заново купувати базовий набір харчів.

Додаткові витрати виникають і на транспорт. Наприклад, якщо тимчасове житло розташоване далеко від роботи чи школи, родині доведеться більше витрачати на громадський транспорт, пальне або таксі.

У перший місяць транспортні витрати сім'ї можуть становити від 5 до 8 тисяч гривень.

Орієнтовні витрати: 10-25 тисяч гривень.

Скільки потрібно на перші 30 днів

Єлєна Шепель навела два приклади розрахунку - для однієї людини та родини з дитиною.

Для однієї людини:

оренда квартири - 17 000 грн;

гарантійний депозит - 17 000 грн;

перевезення речей - 3 000 грн;

купівля предметів першої потреби - 9 000 грн;

харчування - 9 000 грн;

додаткові транспортні витрати - 3 000 грн;

витрати, пов'язані з пошкодженим житлом, - 5 000 грн;

непередбачені витрати - 5 000 грн.

Разом - 68 тисяч гривень.

Для родини з дитиною:

оренда двокімнатної квартири - 25 000 грн;

гарантійний депозит - 25 000 грн;

перевезення речей - 5 000 грн;

купівля предметів першої потреби - 22 000 грн;

харчування на трьох - 19 000 грн;

додаткові транспортні витрати - 6 000 грн;

непередбачені витрати - 8 000 грн;

витрати, пов'язані з пошкодженим житлом, - 10 000 грн.

Разом - 120 тисяч гривень.

Як підготувати фінансову подушку

За словами Шепель, фінансовий резерв під час війни потрібен не лише на випадок втрати роботи. Він також може допомогти покрити термінові витрати після руйнування житла.

Фінансові консультанти рекомендують мати заощадження щонайменше на 3-6 місяців обов'язкових витрат.

Наприклад, якщо родина витрачає 40 тисяч гривень на місяць, резерв на пів року становитиме 240 тисяч гривень. Водночас, за наведеними розрахунками, лише перші 30 днів після втрати житла можуть коштувати сім'ї з трьох людей 120 тисяч гривень.

Тобто половину такого резерву доведеться витратити вже за перший місяць.

Експертка також радить подбати про кілька речей:

Забезпечити доступ до грошей. Частину фінансового резерву варто зберігати готівкою, а частину - на банківських рахунках. Ці кошти мають бути доступними в разі надзвичайної ситуації.

Зробити цифрові копії документів. Варто зберегти копії паспорта, документів на нерухомість, страхових полісів і медичних документів.

Перевірити умови страхування житла. Стандартний страховий поліс не завжди покриває збитки, завдані внаслідок бойових дій.

На яку допомогу можна розраховувати

Частину витрат після руйнування житла можна покрити за допомогою державних програм і гуманітарної підтримки.

Серед доступних інструментів:

"єВідновлення". Програма передбачає компенсацію за пошкоджене житло та житлові сертифікати для придбання нового помешкання у разі знищення нерухомості.

"єОселя". Пільгова іпотека доступна, зокрема, для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб та громадян, чиє житло знищене. За визначених умов держава може компенсувати до 70% першого внеску.

Гуманітарна допомога. Постраждалі родини можуть звертатися по екстрені виплати від міжнародних організацій, благодійних фондів та одноразову матеріальну допомогу з місцевих бюджетів.

Отримати консультацію щодо державних виплат, гуманітарної допомоги та алгоритму дій у своєму регіоні можна в Урядовому контактному центрі за номером 1545.