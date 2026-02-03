Виплати до 10 800 гривень та безкоштовні продукти: в ООН назвали критерії допомоги українцям

Читайте також: Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу від ООН (інфографіка РБК-Україна)

Гроші чи їжа: що пропонують

ООН розділяє допомогу залежно від ситуації в регіоні:

У зоні бойових дій: продуктові набори та свіжий хліб (там, де магазини не працюють).

У відносно стабільних районах: грошова допомога (до 10 800 гривень), щоб люди могли самі купувати необхідне на ринках.

Де працює програма

Допомогу наразі зосереджено у громадах, що розташовані найближче до лінії фронту:

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Херсонська

Миколаївська

Сумська

Хто у списку: пріоритетні категорії

Антуан Валлас чітко окреслив "чергу" на отримання допомоги:

Евакуйовані та мешканці прифронтових сіл.

Літні люди та люди з інвалідністю.

Багатодітні родини.

Ті, хто через війну залишився без роботи та заробітку.

Важливо: як не потрапити на гачок шахраїв

Головний меседж Валласа - реєструватися самостійно ніде не потрібно.

"Людям не потрібно окремо реєструватися у ВПП ООН або звертатися безпосередньо до організації", - наголошує представник ООН.

Алгоритм дій:

Списки формує місцева влада разом із гуманітарними партнерами.

разом із гуманітарними партнерами. Якщо у вашій громаді запланована допомога, влада повідомить про реєстрацію заздалегідь .

. Остерігайтеся сайтів, що просять ввести дані картки для "реєстрації в ООН".

Це може зацікавити

- Чому мені не приходять виплати, хоча я ВПО?

- ООН фокусується на найбільш вразливих людях у 7 областях поблизу фронту. Якщо ви перебуваєте в глибокому тилу, критерії вразливості для вас можуть бути іншими.

- Я живу в Сумській області, куди мені йти за грошима?

- Слідкуйте за офіційними повідомленнями вашої місцевої ради або ОТГ. Саме вони координують реєстрацію разом із партнерами ООН.

- Яка сума допомоги у 2026 році?

- Максимальна сума виплати наразі становить до 10 800 гривень на особу (залежно від програми та потреб домогосподарства).