Виплати до 10 800 гривень та безкоштовні продукти: в ООН назвали критерії допомоги українцям

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН фокусується на прифронтових регіонах. Вид допомоги залежить від ситуації в регіоні: це можуть бути продуктові набори або ж гроші.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю ВПП ООН Антуан Валлас.
ООН розділяє допомогу залежно від ситуації в регіоні:
У зоні бойових дій: продуктові набори та свіжий хліб (там, де магазини не працюють).
У відносно стабільних районах: грошова допомога (до 10 800 гривень), щоб люди могли самі купувати необхідне на ринках.
Допомогу наразі зосереджено у громадах, що розташовані найближче до лінії фронту:
Антуан Валлас чітко окреслив "чергу" на отримання допомоги:
Головний меседж Валласа - реєструватися самостійно ніде не потрібно.
"Людям не потрібно окремо реєструватися у ВПП ООН або звертатися безпосередньо до організації", - наголошує представник ООН.
Алгоритм дій:
- Чому мені не приходять виплати, хоча я ВПО?
- ООН фокусується на найбільш вразливих людях у 7 областях поблизу фронту. Якщо ви перебуваєте в глибокому тилу, критерії вразливості для вас можуть бути іншими.
- Я живу в Сумській області, куди мені йти за грошима?
- Слідкуйте за офіційними повідомленнями вашої місцевої ради або ОТГ. Саме вони координують реєстрацію разом із партнерами ООН.
- Яка сума допомоги у 2026 році?
- Максимальна сума виплати наразі становить до 10 800 гривень на особу (залежно від програми та потреб домогосподарства).
Раніше ми писали про те, що Всесвітня продовольча програма ООН щомісяця підтримує понад 600 тисяч людей у прифронтових регіонах України. При цьому формат допомоги залежить від умов на місцях і потреб громадян.
