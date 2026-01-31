Масове скасування пенсій: кому насправді припинили виплати та як їх повернути

Інформація про нібито масове припинення пенсійних виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Що передувало

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про масові звернення пенсіонерів-ВПО через припинення виплат.

За його словами, люди часто дізнавалися про нові вимоги вже після того, як кошти не надійшли на рахунки, що призвело до черг, паніки та перевантаження відділень Пенсійного фонду.

Скільком пенсіонерам призупинили виплати

За словами Улютіна, станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів.

Це стосується осіб, які:

не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;

не повідомили Пенсійний фонд про те, що не отримують пенсію від Російської Федерації.

Частині пенсіонерів виплати вже поновили

У Мінсоцполітики зазначили, що з початку 2026 року частині пенсіонерів виплати вже відновили та перерахували у січні.

Ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.

Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи пенсіонерів, у яких:

у пенсійних документах досі зазначені адреси на тимчасово окупованих територіях;

або які виїхали з ТОТ, але не повідомили про неотримання виплат від РФ.

Що потрібно знати ВПО

У Мінсоцполітики наголошують, що внутрішньо переміщені особи, які перевели отримання пенсії на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання пенсії від РФ.

Навіщо потрібна фізична ідентифікація

Міністр пояснив, що фізична ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою. В умовах війни вона необхідна, аби держава була впевнена, що кошти отримує саме та особа, якій призначена пенсія, зокрема в межах міжнародних фінансових зобовʼязань України.

Як поновити пенсійні виплати

Поновити виплати можна кількома способами:

онлайн за допомогою "Дія.Підпису" (через вебпортал або застосунок ПФУ);

через відеоідентифікацію;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку;

з-за кордону - надіславши документ про підтвердження перебування в живих.

Як повідомити про неотримання пенсії від РФ

Заяву можна подати: