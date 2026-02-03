Выплаты до 10 800 гривен и бесплатные продукты: в ООН назвали критерии помощи украинцам

Читайте также: Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев

Украинцы могут получить гуманитарную помощь от ООН (инфографика РБК-Украина)

Деньги или еда: что предлагают

ООН разделяет помощь в зависимости от ситуации в регионе:

В зоне боевых действий: продуктовые наборы и свежий хлеб (там, где магазины не работают).

продуктовые наборы и свежий хлеб (там, где магазины не работают). В относительно стабильных районах: денежная помощь (до 10 800 гривен), чтобы люди могли сами покупать необходимое на рынках.

Где работает программа

Помощь пока сосредоточена в громадах, расположенных ближе всего к линии фронта:

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Херсонская

Николаевская

Сумская

Кто в списке: приоритетные категории

Антуан Валлас четко очертил "очередь" на получение помощи:

Эвакуированные и жители прифронтовых сел.

Пожилые люди и люди с инвалидностью.

Многодетные семьи.

Те, кто из-за войны остался без работы и заработка.

Важно: как не попасть на крючок мошенников

Главный месседж Валласа - регистрироваться самостоятельно нигде не нужно.

"Людям не нужно отдельно регистрироваться в ВПП ООН или обращаться непосредственно в организацию", - отмечает представитель ООН.

Алгоритм действий:

Списки формирует местная власть вместе с гуманитарными партнерами.

вместе с гуманитарными партнерами. Если в вашей громаде запланирована помощь, власть сообщит о регистрации заранее .

. Остерегайтесь сайтов, которые просят ввести данные карты для "регистрации в ООН".

Это может заинтересовать

- Почему мне не приходят выплаты, хотя я ВПЛ?

- ООН фокусируется на наиболее уязвимых людях в 7 областях вблизи фронта. Если вы находитесь в глубоком тылу, критерии уязвимости для вас могут быть другими.

- Я живу в Сумской области, куда мне идти за деньгами?

- Следите за официальными сообщениями вашего местного совета или ОТГ. Именно они координируют регистрацию вместе с партнерами ООН.

- Какая сумма помощи в 2026 году?

- Максимальная сумма выплаты сейчас составляет до 10 800 гривен на человека (в зависимости от программы и потребностей домохозяйства).