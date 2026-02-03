Выплаты до 10 800 гривен и бесплатные продукты: в ООН назвали критерии помощи украинцам

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на прифронтовых регионах. Вид помощи зависит от ситуации в регионе: это могут быть продуктовые наборы или же деньги.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель отдела связей с общественностью ВПП ООН Антуан Валлас.
ООН разделяет помощь в зависимости от ситуации в регионе:
Помощь пока сосредоточена в громадах, расположенных ближе всего к линии фронта:
Антуан Валлас четко очертил "очередь" на получение помощи:
Главный месседж Валласа - регистрироваться самостоятельно нигде не нужно.
"Людям не нужно отдельно регистрироваться в ВПП ООН или обращаться непосредственно в организацию", - отмечает представитель ООН.
Алгоритм действий:
- Почему мне не приходят выплаты, хотя я ВПЛ?
- ООН фокусируется на наиболее уязвимых людях в 7 областях вблизи фронта. Если вы находитесь в глубоком тылу, критерии уязвимости для вас могут быть другими.
- Я живу в Сумской области, куда мне идти за деньгами?
- Следите за официальными сообщениями вашего местного совета или ОТГ. Именно они координируют регистрацию вместе с партнерами ООН.
- Какая сумма помощи в 2026 году?
- Максимальная сумма выплаты сейчас составляет до 10 800 гривен на человека (в зависимости от программы и потребностей домохозяйства).
Ранее мы писали о том, что Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно поддерживает более 600 тысяч человек в прифронтовых регионах Украины. При этом формат помощи зависит от условий на местах и потребностей граждан.
