1500 гривень від Кабміну: чи вплине доплата на призначення допомоги малозабезпеченим

14:56 14.04.2026 Вт
2 хв
Як розраховується загальний оподатковуваний дохід при призначенні допомоги?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Виплата 1500 гривень у квітні (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з 8 квітня розпочали виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для вразливих категорій громадян.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України пояснює, чи вплине отримана доплата на призначення допомоги малозабезпеченим.

Читайте також: Хто отримає виплату в 1500 грн: повний список категорій

Чи вплине виплата на призначення допомоги

Одноразова грошова допомога у розмірі 1500 гривень не буде враховуватися при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям. У ПФУ пояснили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 березня 2026 року №341, ця виплата не включається до сукупного доходу сім’ї.

Це означає, що:

  • вона не вплине на право отримання соціальної допомоги;
  • не зменшить розмір виплат;
  • не враховуватиметься при розрахунках доходів.

Також зазначено, що ці кошти не входять до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.

Хто та як отримає кошти

Програма розрахована на підтримку громадян, які відчувають вплив зростання світових цін на пальне, що позначається на вартості продуктів і послуг. Одноразову допомогу у 1500 гривень отримають:

  • пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;
  • малозабезпечені та багатодітні сім’ї;
  • отримувачі базової соцдопомоги та одинокі матері;
  • ВПО серед отримувачів соціальних виплат.

РБК-Україна раніше писало, що кошти надійдуть протягом квітня на банківські рахунки або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно. Якщо людина належить до кількох категорій одночасно, виплата проводиться один раз.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

