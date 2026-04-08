Виплата 1500 гривень з 8 квітня: хто отримає гроші автоматично та кому принесе листоноша

Сьогодні, 8 квітня, в Україні розпочали виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для окремих категорій громадян. Кошти нараховуються автоматично і не потребують подання заяв.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрпошти".
Головне:
Алгоритм отримання максимально спрощений - жодних заяв писати не потрібно, так само як і оформлювати запити через застосунок "Дія". Виплата нараховується автоматично.
Громадянам, які отримують пенсію чи соцдопомогу через "Укрпошту", кошти доставить листоноша або їх видадуть безпосередньо у відділенні разом із основними виплатами.
Одноразова виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення. До переліку отримувачів увійшли:
Допомога нараховується за умови, що загальний розмір щомісячних виплат особи (разом із усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.
Водночас державну підтримку отримають певні категорії громадян незалежно від рівня їхнього доходу. Йдеться про:
Важливо пам’ятати: якщо людина підпадає під кілька категорій одночасно, виплата здійснюється лише один раз.
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск разової грошової допомоги для українців з 1 квітня 2026 року. Ми писали, що держава почала виплачувати по 1500 гривень пенсіонерам і отримувачам соцвиплат. Кошти надходитимуть автоматично - на банківські рахунки або разом із пенсією через "Укрпошту", без необхідності звертатися до установ.
