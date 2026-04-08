Выплата 1500 гривен с 8 апреля: кто получит деньги автоматически и кому принесет почтальон

Сегодня, 8 апреля, в Украине начали выплату единовременной денежной помощи в размере 1500 гривен для отдельных категорий граждан. Средства начисляются автоматически и не требуют подачи заявлений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
Главное:
Алгоритм получения максимально упрощен - никаких заявлений писать не нужно, так же как и оформлять запросы через приложение "Дія". Выплата начисляется автоматически.
Гражданам, которые получают пенсию или соцпомощь через "Укрпочту", средства доставит почтальон или их выдадут непосредственно в отделении вместе с основными выплатами.
Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:
Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.
В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:
Важно помнить: если человек подпадает под несколько категорий одновременно, выплата осуществляется только один раз.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.