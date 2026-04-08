Выплата 1500 гривен с 8 апреля: кто получит деньги автоматически и кому принесет почтальон

Главное: Старт выплат: Процесс начался 8 апреля 2026 года.

Сумма: Единовременное пособие составляет 1500 гривен.

Механизм: Деньги начисляются автоматически, без обращений в госорганы.

Условие: Для большинства лимит дохода составляет 25 950 гривен, для защитников и ликвидаторов ЧАЭС ограничений нет.

Получение: Средства выдадут вместе с пенсией через почтальона или в почтовом отделении.

Как получить средства через "Укрпочту"

Алгоритм получения максимально упрощен - никаких заявлений писать не нужно, так же как и оформлять запросы через приложение "Дія". Выплата начисляется автоматически.

Гражданам, которые получают пенсию или соцпомощь через "Укрпочту", средства доставит почтальон или их выдадут непосредственно в отделении вместе с основными выплатами.

Кто имеет право на помощь

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

Льготные категории без ограничений по доходу

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:

лицах, принимавших непосредственное участие в защите Украины;

членах семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;

участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Важно помнить: если человек подпадает под несколько категорий одновременно, выплата осуществляется только один раз.