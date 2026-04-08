Выплата 1500 гривен с 8 апреля: кто получит деньги автоматически и кому принесет почтальон

18:38 08.04.2026 Ср
Как получить 1500 гривен через Укрпочту - порядок осуществления выплат в апреле 2026 года
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как получить 1500 гривен в апреле? (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 8 апреля, в Украине начали выплату единовременной денежной помощи в размере 1500 гривен для отдельных категорий граждан. Средства начисляются автоматически и не требуют подачи заявлений.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

Главное:

  • Старт выплат: Процесс начался 8 апреля 2026 года.
  • Сумма: Единовременное пособие составляет 1500 гривен.
  • Механизм: Деньги начисляются автоматически, без обращений в госорганы.
  • Условие: Для большинства лимит дохода составляет 25 950 гривен, для защитников и ликвидаторов ЧАЭС ограничений нет.
  • Получение: Средства выдадут вместе с пенсией через почтальона или в почтовом отделении.

Как получить средства через "Укрпочту"

Алгоритм получения максимально упрощен - никаких заявлений писать не нужно, так же как и оформлять запросы через приложение "Дія". Выплата начисляется автоматически.

Гражданам, которые получают пенсию или соцпомощь через "Укрпочту", средства доставит почтальон или их выдадут непосредственно в отделении вместе с основными выплатами.

Кто имеет право на помощь

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

  • пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;
  • малообеспеченные и многодетные семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

Льготные категории без ограничений по доходу

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:

  • лицах, принимавших непосредственное участие в защите Украины;
  • членах семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;
  • участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Важно помнить: если человек подпадает под несколько категорий одновременно, выплата осуществляется только один раз.

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске разовой денежной помощи для украинцев с 1 апреля 2026 года. Мы писали, что государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства будут поступать автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", без необходимости обращаться в учреждения.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

