Військовим надійшла не вся зарплата за червень: Міноборони пояснило, коли буде решта

Військові вже отримали або отримають найближчими днями базове забезпечення за червень, однак бойові та інші доплати нарахують окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У відомстві пояснили, що виплати, які вже надійшли або мають надійти найближчим часом, є базовим грошовим забезпеченням. Додаткові винагороди за червень виплачуватимуть окремо, залежно від їхнього виду та оформлення необхідних документів.

Доплата у розмірі 10 тисяч гривень за службу в тилу надійде одночасно з додатковою винагородою за участь у бойових діях. Наразі Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ та інші органи військового управління роз'яснюють військовим частинам порядок нових виплат за червень.

Коли надійдуть бойові виплати

Винагороди за участь у бойових діях і за взяття противника в полон нарахують після того, як командири частин видадуть накази із сумами виплат для конкретних військовослужбовців.

Виплати за ударно-пошукові та штурмові дії залежатимуть від того, коли вищий штаб надішле документи, що підтверджують виконання таких завдань. Якщо документи надійдуть після встановленого строку, гроші військовослужбовець отримає наступного місяця.

Водночас наказ Міноборони №260 передбачає, що вищий штаб має три доби на підтвердження штурмових дій.

Виплати за знищення живої сили

Винагороди за знищення живої сили противника виплачуватимуть після верифікації даних у системі "Дельта". Після перевірки командир частини має видати відповідний наказ.

У Міноборони зазначили, що порядок верифікації таких даних повідомлять окремо.