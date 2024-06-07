Виписувати й продавати ліки в Україні планують по-новому: що може змінитись

Основне про проект закону

Проект закону №10293 про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності було зареєстровано у Верховній Раді 27 листопада 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під керівництвом Михайла Радуцького.

Проект закону №10293 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу 250 голосами.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10293 було розроблено з метою запровадження чіткого законодавчого визначення дій, що впливають на об'єктивність та ефективність професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Виходячи з цього, документ пропонує, доповнити статтю 78 ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" нормативними приписами, які розширять перелік обов'язків медичних, фармацевтичних працівників, а також фахівців із реабілітації.

Після схвалення законопроекту в цілому та набуття чинності, ці фахівці повинні будуть, зокрема:

дотримуватись принципу чесності та неупередженості у всіх своїх професійних взаємодіях - у тому числі прямо або опосередковано пов'язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками

у всіх своїх професійних взаємодіях - у тому числі прямо або опосередковано пов'язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками не використовувати свої повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості в особистих інтересах і не отримувати від них особисту вигоду

або своє становище та пов'язані з цим можливості і не отримувати від них особисту вигоду об'єктивно призначати та відпускати лікарські засоби , медичні вироби (вироби медичного призначення), допоміжні засоби реабілітації - без впливу особистих інтересів

, медичні вироби (вироби медичного призначення), допоміжні засоби реабілітації - без впливу особистих інтересів усвідомлювати відповідальність перед особою під час надання їй медичної, фармацевтичної та/або реабілітаційної допомоги

Крім того, законопроект №10293 пропонує викласти у новій редакції статтю 781 ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" - для удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності з метою недопущення призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

Що може змінитися для українців

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, коли закон запрацює, фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов'язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги (які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю).

Віктор Ляшко у Верховній Раді (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою, а також виписувати лікарські препарати на бланках фармкомпаній, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження також поширюватимуться на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації", - наголосив урядовець.

Він уточнив, що під "фінансовими стимулами" (в обмін на призначення чи продаж конкретних лікарських засобів) маються на увазі, зокрема:

роздача сувенірної та брендованої продукції

премії та бонуси

повернення частини коштів (за призначення лікарських засобів конкретного виробника)

участь в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників

подарунки та інші вигоди

"Це все впливає на якість лікування, об'єктивність призначення тих чи інших ліків лікарем або порад, які дає фармацевт в аптеці. Тому, керуючись інтересами пацієнта, уряд розробив законопроект, спрямований на заборону проявів такої "співпраці", - додав міністр.