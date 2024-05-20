Стало відомо, як монополія великих аптек мереж загрожує споживачеві

Попри те, що в Україні найбільша кількість аптек на душу населення, цей ринок монополізовано. Три провідні аптечні мережі контролюють 50% ринку, а п’ять – майже – 70%.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "​​​​ (Не)таємне життя аптек. За що ми справді платимо ".

Так, за даними системи дослідження ринку PharmXplorer, ось 5 найбільших мереж в Україні: "Аптека АНЦ", "Подорожник", 9-1-1, "Бажаємо здоровʼя", "Аптека доброго дня".

Саме ці топ-гравці диктують свої умови як покупцеві, так і виробникові ліків, в якого закуповуються самі. Хоч якось регулювати рівні умови на ринку принаймні для покупця можуть тільки аптечні маркетплейси. Там споживач міг в онлайн режимі порівняти ціни, наявність необхідних ліків і сам вирішував, до кого йти купувати.

"У нас жорсткі критерії відбору перед підключенням кожної аптеки – наявність ліцензії, достатній рівень розвитку програмного забезпечення, який дозволяє обмінюватися інформацією про залишки ліків, ціни на них та статус бронювання. У випадку невиконання правил (зокрема скарги з боку споживачів або державних органів) миттєве реагування аж до відключення аптеки до з’ясування обставин. Мета tabletki.ua – забезпечення як споживачів, так і аптечні мережі якісною та актуальною інформацією”, – пояснює співзасновник сервісу tabletki.ua Євген Муравщик.

Як відомо, маркетплейс tabletki.ua є найбільшим в Україні працює з 12834 аптеками і правила однакові для всіх. Нещодавно на їх сайті зʼявилась петиція проти заборони використання Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Такоє в статті зазначається, що монополізація ринку великими мережами аптек впливає і на виробників ліків, бо у них є власні торговельні марки (ВТМ).

Власна торгова марка (ВТМ) – це продукція, що виробляється на замовлення мережі роздрібної торгівлі. Зазвичай така продукція носить бренд мережі. На сьогодні кожна з п’яти провідних аптечних мереж України має свої компанії, які успішно та ексклюзивно продають продукцію в цій мережі.

Більше того, аптечні мережінамагаються замінити ліки дієтичними добавками. Причина проста: їх значно дешевше виробляти та рекламувати, бо контроль з боку держави є номінальним.

На умовах анонімності, представники великих аптечних мереж говорять, що прибутковість ВТМів, зокрема дієтичних добавок, значно перевищує прибуток від ліків, навіть з урахуванням мотиваційних (маркетингових) платежів від виробників.

На подібні зловживання з дієтичними добавками вже звернув навіть Антимонопольний комітет України.

Нагадаємо, пацієнтські організації переконані, що заборона роботи аптечних маркетплейсів грає на руку саме великим мережам аптек.

На думку президента Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, від заборони маркетплейсів виграють тільки аптечні мережі, які безальтернативно продаватимуть ліки так, як захочуть і за скільки захочуть.