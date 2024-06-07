Выписывать и продавать лекарства в Украине планируют по-новому: что может измениться

В четверг, 6 июня 2024 года, Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона №10293. Его цель - предотвратить назначение врачами или продажу в аптеках лекарственных средств, медицинских изделий или вспомогательных средств реабилитации в обмен на прямые или косвенные финансовые стимулы (вознаграждения).
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятия и вступления в силу.
Проект закона №10293 о внесении изменений в основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществления ими профессиональной деятельности был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.
Проект закона №10293 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и одобрила его за основу 250 голосами.
Согласно пояснительной записке, проект закона №10293 был разработан с целью введения четкого законодательного определения действий, влияющих на объективность и эффективность профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Исходя из этого, документ предлагает дополнить статью 78 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении" нормативными предписаниями, которые расширят перечень обязанностей медицинских, фармацевтических работников, а также специалистов по реабилитации.
После принятия законопроекта в целом и вступления в силу, эти специалисты должны будут, в частности:
Кроме того, законопроект №10293 предлагает изложить в новой редакции статью 781 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении" - для усовершенствования ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществления ими профессиональной деятельности с целью недопущения назначения и отпуска лекарственных средств, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), вспомогательных средств реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, когда закон заработает, фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах (которые могут быть эквивалентны по своему действию, составу или эффективности).
Виктор Ляшко в Верховной Раде (фото: facebook.com/viktor.liashko)
"Запрещается скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой, а также выписывать лекарственные препараты на бланках фармкомпаний, которые содержат рекламную информацию или способствуют контролю частоты назначения. Ограничения также будут распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации", - подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что под "финансовыми стимулами" (в обмен на назначение или продажу конкретных лекарственных средств) подразумеваются, в частности:
"Это все влияет на качество лечения, объективность назначения того или иного лекарства врачом или советов, которые дает фармацевт в аптеке. Поэтому, руководствуясь интересами пациента, правительство разработало законопроект, направленный на запрет проявлений такого "сотрудничества", - добавил министр.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем грозит потребителю монополия крупных сетей аптек.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10293, публикация Виктора Ляшко в Facebook.
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