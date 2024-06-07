Выписывать и продавать лекарства в Украине планируют по-новому: что может измениться

Основное о проекте закона

Проект закона №10293 о внесении изменений в основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществления ими профессиональной деятельности был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.

Проект закона №10293 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и одобрила его за основу 250 голосами.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №10293 был разработан с целью введения четкого законодательного определения действий, влияющих на объективность и эффективность профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Исходя из этого, документ предлагает дополнить статью 78 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении" нормативными предписаниями, которые расширят перечень обязанностей медицинских, фармацевтических работников, а также специалистов по реабилитации.

После принятия законопроекта в целом и вступления в силу, эти специалисты должны будут, в частности:

соблюдать принцип честности и беспристрастности во всех своих профессиональных взаимодействиях - в том числе прямо или косвенно связанных с проведением рекламных или промо-мероприятий субъектами хозяйствования, осуществляющими производство и/или реализацию лекарственных средств, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), вспомогательных средств реабилитации, а также их представителями

во всех своих профессиональных взаимодействиях - в том числе прямо или косвенно связанных с проведением рекламных или промо-мероприятий субъектами хозяйствования, осуществляющими производство и/или реализацию лекарственных средств, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), вспомогательных средств реабилитации, а также их представителями не использовать свои полномочия или свое положение и связанные с этим возможности в личных интересах и не извлекать от них личную выгоду

или свое положение и связанные с этим возможности и не извлекать от них личную выгоду объективно назначать и отпускать лекарственные средства , медицинские изделия (изделия медицинского назначения), вспомогательные средства реабилитации - без влияния личных интересов

, медицинские изделия (изделия медицинского назначения), вспомогательные средства реабилитации - без влияния личных интересов осознавать ответственность перед человеком при оказании ему медицинской, фармацевтической и/или реабилитационной помощи

Кроме того, законопроект №10293 предлагает изложить в новой редакции статью 781 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении" - для усовершенствования ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществления ими профессиональной деятельности с целью недопущения назначения и отпуска лекарственных средств, медицинских изделий (изделий медицинского назначения), вспомогательных средств реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов.

Что может измениться для украинцев

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, когда закон заработает, фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах (которые могут быть эквивалентны по своему действию, составу или эффективности).

Виктор Ляшко в Верховной Раде (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Запрещается скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой, а также выписывать лекарственные препараты на бланках фармкомпаний, которые содержат рекламную информацию или способствуют контролю частоты назначения. Ограничения также будут распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что под "финансовыми стимулами" (в обмен на назначение или продажу конкретных лекарственных средств) подразумеваются, в частности:

раздача сувенирной и брендированной продукции

премии и бонусы

возврат части средств (за назначение лекарственных средств конкретного производителя)

участие в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей

подарки и другие выгоды

"Это все влияет на качество лечения, объективность назначения того или иного лекарства врачом или советов, которые дает фармацевт в аптеке. Поэтому, руководствуясь интересами пациента, правительство разработало законопроект, направленный на запрет проявлений такого "сотрудничества", - добавил министр.