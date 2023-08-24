"Випали з графіку". Буданов розповів про прогнози щодо дати деокупації Криму

"Так, випали із графіку. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо", - сказав Буданов.

Водночас він зазначив, що нинішній рівень бойових дій на території Криму не порівняти з 2022 роком, а тим паче у період з 2014-го.

"Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", - наголосив керівник ГУР.

При цьому Буданов зазначив, що прогнози розвідки базуються на фактах, цифрах, ході подій, прогнозах за показниками економіки, військових тощо.

"Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент", - додав він.

Деокупація Криму

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україну неможливо уявити без Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

Окрім того, нещодавно Буданов анонсував нові акції в Криму.

Спецоперація ГУР в Криму

Головне управління розвідки Міноборони в День Незалежності України за підтримки Військово-морських сил провело спецоперацію у Криму. Розвідники на плавзасобах дісталися до мису Тарханкут та висадились на берег. У районі населених пунктів Оленівка і Маяк спецпідрозділи вивісили прапор України.

Після цього розвідники покинули окупований півострів, не зазнавши втрат.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна зазначили, що сьогоднішня вилазка мала характер рейду. Вона показала, що Крим в зоні досяжності для проведення операцій нашими бійцями.