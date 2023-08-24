"Выпали из графика". Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крыма

"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что нынешний уровень боевых действий на территории Крыма не сравним с 2022 годом, а тем более в период с 2014-го.

"То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", - подчеркнул руководитель ГУР.

При этом Буданов отметил, что прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, прогнозах по показателям экономики, военных и т.п.

"Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись в тот момент", - добавил он.

Деоккупация Крыма

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и в Крыму.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украину невозможно представить без Крыма.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ должны скоро войти в Крым. Практически до освобождения полуострова осталось ждать недолго.

Кроме того, недавно Буданов анонсировал новые акции в Крыму.

Спецоперация ГУР в Крыму

Главное управление разведки Минобороны в День Независимости Украины при поддержке Военно-морских сил провело спецоперацию в Крыму. Разведчики на плавсредствах добрались до мыса Тарханкут и высадились на берег. В районе населенных пунктов Оленевка и Маяк спецподразделения вывесили флаг Украины.

После этого разведчики покинули оккупированный полуостров, не понеся потери.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина отметили, что сегодняшняя вылазка носила характер рейда. Она показала, что Крым в зоне досягаемости для проведения операций нашими бойцами.